Пензенский бармен попал под статью за продажу «левой» водки

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22 декабря 2017, 14:07Общество
В Пензе в рамках месячника по борьбе с реализацией нелегальной алкогольной продукции прошел очередной рейд, в ходе которого выявили нарушителя.
Проверяющие посетили три заведения в Октябрьском районе города. Оказалось, что в одном из баров продают контрафактную водку, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
За незаконную продажу на бармена составили административный протокол. Девять бутылок нелицензионной продукции изъяли.
Напомним, месячник по борьбе с реализацией контрафактного алкоголя стартовал 5 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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