18 декабря 2017, 19:41Общество В Пензе наградили лучших сотрудников муниципалитета Органы местного самоуправления подвели итоги деятельности за 2017 год и определили основные направления работы на 2018. В Пензе состоялся ежегодный съезд членов ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Заседание прошло в конференц-зале областной библиотеки имени Лермонтова.

Главы районов, сельских администраций, комитетов местного самоуправления по традиции в декабре собрались вместе, чтобы подвести итоги работы за год. Это уже 16 по счету съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Открывая заседание, председатель правления Юрий Алпатов, отметил, что главная задача - это совершенствование правовых основ организаций местного самоуправления в распространении лучших муниципальных практик.

«Проведена работа по подготовке шести региональных законопроектов», - сказал председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Юрий Алпатов.

На очередном съезде многие представители муниципальных образований региона выступили с докладами, в которых рассказали о том, что удалось достичь в 2017 году, это реализация областных и федеральных целевых программ, развитие туризма, доступность дошкольного и школьного образования, работа с малым и средним бизнесом. Обсудили на заседании и проблемные моменты. Так, болевой точкой для региона в этом году оказалась реализация проекта «Городская среда».

«Были недоработки, так как проект новый, но в процессе обмена мнениями все муниципальные образования обязательно учтут те замечания и недоработки, которые были допущены в 2017-м, я думаю, что 2018 год пройдет на высоком уровне», - рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.



На заседании отметили, что все проблемные вопросы решить можно только при тесном взаимодействии власти и населения. Завершилась встреча награждением лучших сотрудников муниципалитетов региона. Им вручили благодарности губернатора.

Общество

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