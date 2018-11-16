Пензенские умельцы открыли компанию по производству электромопедов

Как тебе такое, Илон Маск? Этот вопрос известному инженеру и предпринимателю могут задать молодые люди из Пензы, которые занимаются производством электромопедов. Они считают, что будущее - именно за двухколесным средством передвижения. К 2025 году объем рынка электротранспорта вырастет до 25 миллиардов, поэтому сейчас самое время работать в данном направлении.

Электромопед - так называется творение пензенских умельцев. Бензин технике не нужен, он заряжается от обыкновенной розетки, примерно как планшетный компьютер, - за два часа. На полном заряде мопед может проехать около 40 километров. Скорость - до 50 километров в час. Техник Юрий Глебов говорит, что это отличная альтернатива традиционному транспорту на бензине. И дело не только в экологии и заботе об окружающей среде.

«Сейчас бензин дорогой, а стоимость передвижения на электромопеде - шесть рублей за 100 километров. Он предназначен для выполнения дневных задач - для перемещения по городу, например, на работу ездить. Летом пользовался им, надолго хватало», - рассказал изобретатель.

Над созданием электромопедов трудятся пять человек. Работа закипела в сентябре 2018 года, когда молодые люди решили образовать собственную компанию. Начальный капитал составили личные сбережения. В течение десяти дней появился первый прототип, который впоследствии был модернизирован. Сейчас созданы две модели: одна для девушек, другая - мужская.

«Модели будут запущены на рынок, чтобы точно узнать, чего хочет потребитель в визуальном плане и какие ему нужны технические характеристики. На основе этого мы сделаем выводы, и следующие электромопеды будут ориентированы на потребности покупателей. Планируем сделать их футуристичными, чтобы привлечь больше внимания», - рассказала директор компании по производству электромопедов Татьяна Кащеева.

Стоимость пензенской техники - 80 тысяч рублей. Цена высокая из-за того, что у начинающих бизнесменов пока мелкосерийное производство. Но со временем она снизится. К февралю пензенская фирма планирует собрать десять единиц техники, а всего в 2019-м должно быть реализовано полсотни электромопедов.