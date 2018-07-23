Пензенские школы проходят приемку к новому учебному году

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23 июля 2018, 19:29Образование
Представители областного министерства образования продолжают проверять школы, в которых ведутся ремонтные работы. Напомним, в 2018 году на ремонт общеобразовательных учреждений из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей. Школы должны пройти приемку до начала учебного года. Комиссия во главе с министром образования региона Александром Воронковым побывала в Наровчатском районе Пензенской области.
Школу в райцентре построили в 1983 году. Капитальный ремонт на средства областной программы проходит в несколько этапов. В 2017-м полностью отремонтировали кровлю, на это ушло четыре с половиной миллиона рублей. Отдельно по программе министерства образования отремонтировали спортивный зал. Оценить темпы и качество работ на объекте лично приехал Александр Воронков. Первый пункт визита - актовый зал.
Стены помещения отделают специальным материалом, который поможет создать акустику, сейчас рабочие занимаются электропроводкой и системой отопления. Вторая часть работ 2018 года - замена всех окон на пластиковые.
На работы только в этой школе из областного и местного бюджетов выделено в общей сложности около шести миллионов рублей. Для окончательного обновления образовательного учреждения потребуется также участие в программе 2019 года.
«Планируем в следующем году снова включить наровчасткую школу в программу капитального ремонта, чтобы доделать все остальное - водопровод, канализацию, систему отопления, электроосвещение, плюс выровнять и покрасить стены коридоров», - рассказала глава администрации Наровчатского района Алевтина Решедченко.
На капитальный ремонт школ во всех районах области из регионального бюджета выделено 160 миллионов рублей. Каждое из образовательных учреждений по окончании работ пройдет приемку. Губернатор Иван Белозерцев призвал строго контролировать качество и сроки работ в процессе ремонта.
«Есть замечание, но хорошо, что они выявлены в ходе работы и устраняются сейчас, а не по окончанию строительства, когда районные комиссии примут объект», - сказал Александр Воронков.
Между тем в Пензенской области, как сообщают в министерстве образования, приемка школ уже началась. Установленный срок окончания работ во всех общеобразовательных учреждений середина - конец августа.
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