Пензенские школьники воссоздали в миниатюре события блокады Ленинграда

В отличие от остальных участников, школьники из села Поим Белинского района решили для пущей убедительности сделать выставку в масштабе 1:1. Они собрали самую настоящую посылку для советских солдат с медом, сухарями, шерстяными носками и душевным письмом. В авторском коллективе - десятиклассница Александра Борисова, которая уже участвовала в конкурсе в 2018 году.

«Мама работает учителем истории, она, конечно, все это рассказывает, прививает мне любовь к этому предмету», - рассказала она.

О том, что не все грузы доставлялись в блокадный Ленинград, наглядно демонстрирует выставка, которую собрали воспитанники Городищенской детской школы искусств. Изображая передвижение советской автоколонны по льду, дети обратили внимание на детали, показав, как взрывается лед под колесами, и как падает раненый солдат Красной армии.

«На миниатюре изображена одна из переправ во время бомбежки немецких самолетов. Одна машина затонула, другая продолжает ехать. Им нельзя было останавливаться», - объяснила участница конкурса «Непокоренный Ленинград» Ксения Хвастунова.

Представленные школьниками работы проверяют и оценивают представители министерства образования Пензенской области, работники краеведческого музея и «Волонтеры Победы». Для более объективного судейства организаторы предложили четыре критерия оценки: соответствие масштабу, реалистичность окраски, выразительность и качество изготовления и оформления. Максимально можно получить 40 баллов.

«Патриотическое воспитание молодежи - это не только лекции и просмотр фильмов, но и мероприятия, где ребята могут своими руками воссоздать те памятные для страны и нас дни», - отметила председатель конкурсного жюри Светлана Лавренова.

«Воссоздание по крупицам исторических зарисовок моментов Великой Отечественной войны нельзя сделать без душевного содрогания и глубокой осмысленной работы. Это большой объем как ручной, так и исследовательской работы», - сказал директор пензенского Дома молодежи Олег Куроедов.

Для участия в конкурсе свои работы привезли учащиеся Спасского, Кузнецкого, Каменского, Городищенского, Белинского и Пензенского районов. Несмотря на то, кто станет победителем, каждый из участников получит сладкие подарки.