Пензенские школьники приняли участие в гуманитарной олимпиаде

В Пензе прошел очный тур открытой интегрированной олимпиады «Гуманитарий 21 века» (12+). В ней приняли участие более 250 школьников с 8 по 11 класс. В Пензенской области такое интеллектуальное состязание проходит пятый год подряд. Традиционное место проведения - школа № 28 имени Ключевского.

Саня Григорьев, Пьер Безухов, Артур Грей - областную олимпиаду «Гуманитарий 21 века» в этот раз открыли литературные персонажи. Повод особый - в 2019 году ее проводят в юбилейный - пятый раз. В олимпиаде приняли участие ученики 8-11 классов из Пензы, а также Заречного, Мокшана, Шемышейки и Засечного. Всего - более 250 человек. Все они успешно прошли испытания заочного тура, который состоялся в декабре. Для многих такое интеллектуальное соревнование - это возможность подготовиться к выпускным экзаменам. Евгения Филиппова планирует стать лингвистом.

«Именно к олимпиаде я не готовилась, просто изучаю гуманитарные науки. Мне это интересно, приносит удовольствие. Я здесь для того, чтобы проверить силы, знания, понять, где пробелы», - рассказала она.

Участникам олимпиады необходимо ответить на 30 вопросов по шести направлениям - литература, русский и иностранные языки, история, обществознание, а также журналистика. Кроме того, нужно было написать эссе на заданную тему. На выполнение работы школьникам отвели 2 часа 50 минут. Задания составляли главные организаторы олимпиады - педагоги школы №28, а также преподаватели Пензенского госуниверситета.

«На протяжении трех лет олимпиада входит в перечень тех, которые дают бонусы при поступлении в ПГУ. Она интегрированная, и дает ребенку возможность набрать от 1 до 10 баллов, которые плюсуются к его портфолио, и распространяются на все филологические специальности», - рассказал директор школы №28 Пензы им. Ключевского, главный организатор олимпиады Алексей Мирясов.

«Проект направлен на поднятие престижа гуманитарного образования. Детям очень важно сравнивать себя друг с другом, а учителям - совершенствоваться в методиках преподавания, ведь олимпиада - это результат, которые сегодня имеют дети путем обучения в разных образовательных организациях», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Результаты олимпиады будут известны в феврале. Списки победителей и призеров разместят на официальном сайте школы и ПГУ. А уже 26 января в школе №28 состоится еще одна открытая олимпиада (12+) - уже по обществознанию, посвященная памяти историка Василия Осиповича Ключевского.