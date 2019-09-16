Пензенские полицейские предупреждают о мошенничестве через мессенджеры

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16 сентября 2019, 13:33Криминал
Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что мошенники постоянно ищут новые способы обмана граждан. Очередной жертвой стала жительница Бессоновского района Пензенской области, которая получила странное SMS через мессенджер.
В приложении WhatsApp женщине пришло сообщение от неизвестного о том, что по ее номеру оформлена подписка стоимостью 7300 рублей на просмотр кинофильмов в популярном сервисе. Если же такую операцию она не производила, следовало позвонить по номеру 8-800…
Сельчанка сразу же позвонила, так как никакой подписки не оформляла. Собеседник сказал, что он представитель банка и для предотвращения списания денег нужно проверить сообщения в телефоне и продиктовать пришедшие коды. Женщина сделала это, в результате с ее счета исчезло 14600 рублей. Обманутая гражданка пошла в полицию.
По факту кражи проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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