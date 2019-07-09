Пензенские поисковики вернулись из Карелии

43 красноармейца и три медальона - это главное, о чем в эти дни говорят в отряде. Бойцы вернулись из большой полевой экспедиции, которая прошла в Карелии. Самой ценной находкой оказалась капсула, в которой все-таки удалось обнаружить сообщение из прошлого.

«Был уже вечер, мы не стали перебирать останки по одной косточке. Достали пластом грудную клетку, чтобы удобнее было. Медальон лежал в кармане. Увидели, что там есть записка, эмоции были непередаваемые. Все очень радовались, надеялись, что она будет заполнена и сможем найти родственников», - рассказала боец отряда «Поиск-Вездеход» Дарья Казакова.

Найденный вкладыш - нестандартный. Впервые поисковики обнаружили записку, в которой указано имя и адрес не самого бойца, а, как удалось выяснить, его отца, который должен был ее получить в случае гибели сына.

«По этому адресу проживал Гвозд Клементий Петрович, рожденный в 1897-м. Он погиб в блокаду Ленинграда в январе 42-го. Боец, которого мы нашли, погиб в феврале этого же года, то есть потерялась связь между двумя людьми, но есть ниточки, за которые мы можем зацепиться и выйти на родственников», - сказал боец отряда «Поиск-Вездеход» Илья Мурылев.

Пензенские поисковики были на заключительном этапе межрегиональной «Вахты памяти» «Айталамби - Раменцы: незабытый медсанбат». Всего за месяц ведения полевых работ удалось поднять останки 437 бойцов и командиров Красной Армии. В основном, при погибших не было личных вещей, ведь раскопки велись на месте госпитальных захоронений 32-й армии. Тем не менее, 19 красноармейцев погибли еще по дороге в госпиталь.

«Их так и хоронили в одежде, на них были валенки, бушлаты. По обмундированию и по тому, что при них присутствовало, была подписная ложка, мундштуки, перочинные ножи, можно сделать вывод, что это бойцы не из госпиталя, они попали с передовой», - рассказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.



Церемония перезахоронения солдат и командиров Красной Армии была организована в два этапа. Теперь перед отрядом «Поиск-Вездеход» стоит задача - отыскать родственников бойца, который оставил в медальоне необычную записку, чтобы увековечить его память. А уже 10 августа поисковики отправятся в третью по счету экспедицию (0+) - в Республику Беларусь.