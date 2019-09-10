Пензенские поисковики презентовали книгу об эвакогоспиталях региона

В областном центре издан уникальный сборник (6+), посвященный истории эвакуационных госпиталей. Это один из результатов масштабного проекта пензенских поисковиков. В годы Великой Отечественной войны наш регион был крупным центром, куда свозили раненых бойцов Красной Армии. Однако эта страница истории Пензенской области еще мало изучена. Сбором информации занялись бойцы поисковых отрядов.

Фотографий врачей и медсестер, которые в Пензенской области спасали раненых фронтовиков, сохранилось немного. Пожалуй, еще меньше было собрано информации о военных госпиталях, которые в 40-е годы размещались по всему региону. Пензенские поисковики решили заполнить этот пробел в истории.

«Главное, с чем мы столкнулись - что далеко не все фамилии находятся в списках воинских захоронений. К сожалению, был большой пробел в информации, поэтому мы решили этим заняться. Это было отправной точкой», - рассказал один из авторов книги «В тылу герои не забыты», член поискового отряда «Комбат» Сергей Мельников.

В Пензенской области никогда в таком масштабе не проводили выверку фамилий погибших и захороненных бойцов Красной Армии. Поисковики работали над этим больше года. Информацию собирали буквально по крупицам - в архивах Министерства обороны Российской Федерации.

Общественникам удалось выяснить, что в Пензе в годы Великой Отечественной было развернуто шесть эвакогоспиталей. По области - свыше 90. До наших дней треть зданий, где они располагались, не сохранилась, а на половине оставшихся не было мемориальных табличек. В 2019 году благодаря поисковикам их начали устанавливать. Одна из табличек, например, появилась на здании пензенской гимназии №1, а еще - на зданиях в нескольких районах области. Таким образом, печатный сборник, куда вошли сведения обо всех эвакогоспиталях, стал только частью масштабного проекта.

«Мы выявили семь захоронений воинов советской армии общей численностью 43 человека, которые не были увековечены, они были утеряны со времен Великой Отечественной войны. Исправлены пробелы в фамилиях, потому что многие были занесены с неверными данными, и это осложняло поиск родственниками по электронным базам», - рассказал один из авторов книги «В тылу герои не забыты» Владимир Матюшин.

Экземпляры книги передадут в каждый район Пензенской области, где в годы Великой Отечественной находились эвакогоспитали. Сборники попадут также во все учреждения Пензы и области, где базировались военные госпитали.