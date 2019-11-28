Пензенские общественники провели рейд «Безопасная дорога в школу»

Пензенские общественники вышли на городские улицы, чтобы проверить, насколько освещены пешеходные переходы возле дошкольных и общеобразовательных учреждений. Рейд «Безопасная дорога в школу» провели в рамках всероссийской акции «Команда защиты детства» (0+). Ее инициатором выступила уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Анна Кузнецова.

Пензенские общественники вышли на городские улицы, чтобы проверить, насколько освещены пешеходные переходы возле дошкольных и общеобразовательных учреждений. Рейд «Безопасная дорога в школу» провели в рамках всероссийской акции «Команда защиты детства» (0+). Ее инициатором выступила уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Анна Кузнецова.

Нарушений по оборудованию пешеходных переходов - достаточно, но активисты особое внимание обращали на фонари. Они есть, но не там, где необходимы. Пешеходный переход на улице Собинова теряется во мраке, и это при том, что расположен рядом со школой.

«Самое странное - что дорога новая, недавно сделана, знаки по всем нормам установлены, а освещения нет совсем, недоразумение какое-то», - сказал председатель общественного совета при управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Михаил Шахов.

И таких участков, которые легко могут сойти за образцы того, как быть не должно, в Пензе немало. Из 106 пешеходных переходов, которые расположены вблизи образовательных учреждений, половина не соответствует требованиям ГОСТа. Недостаточную освещенность «зебр» общественники отметили и на улице Бородина, где находятся сразу три детских сада. К мониторингу присоединился отцовский патруль. У Романа Рассказова - двое ребятишек, и каждый их поход из школы домой в темное время суток вызывает волнение.

«Приходится встречать детей со второй смены, чтобы как-то обезопасить их. Еще хочу сказать как водитель, когда едешь по такой неосвещенной улице, очень трудно заметить пешехода, приходится сбавлять скорость, порой даже резко. Дети не всегда же ходят в яркой одежде, со светоотражающими элементами», - рассказал он.

А вот на улице Лядова у школы №76 «зебру» видно, словно днем. Там переход оборудован светодиодными лампами. Этот адрес - один из немногих положительных примеров.

Пензенцы намерены обратиться по поводу недостаточного освещения в городскую администрацию. Кстати, там уже обещали приступить к устранению нарушений в 2020 году - в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».