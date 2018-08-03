Пензенские кадеты готовятся к игре «Зарница Поволжье»

К защите Родины готовы! Ученики кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 готовятся приняться участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжье». В прошлом году команда стала второй, уступив сверстникам из Республики Чувашия. В этот раз ребятам нужна только победа.

Даже в 30-градусную жару эти ребята легко справляются с общевойсковым защитным комплектом. 19 учеников школы №70 готовятся к военно-спортивной игре «Зарница Поволжье». Однако в Оренбургскую область отправятся не все, в команду войдут десять мальчиков и четыре девочки.



«Мы готовимся на протяжении всего года. В летний период мы проводим сборы с ребятами, которые прошли предварительный отбор», - сказал тренер сборной кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 Пензы Сергей Гаранин.

Сборной школы №70 не случайно выпала честь представлять Пензенскую область в военно-спортивных играх. Физической подготовке детей здесь уделяют особое внимание.



«Если бы вы меня спросили, что важнее - учеба или физическое воспитание, я бы поставил их на две равные позиции», - подчеркнул директор кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 Пензы Евгений Выборнов.

В программу военно-спортивной игры «Зарница Поволжье» входят 14 дисциплин. Среди них - метание гранаты, легкая атлетика и строевая подготовка. Одной из наиболее важных считается сборка-разборка автомата. При определении победителя счет идет на десятые доли секунды.

Многие ребята будут участвовать в «Зарнице» не впервые. Из года в год они стараются улучшать свои собственные результаты. Кроме того, более опытные члены команды помогают освоиться тем, кто только недавно решил заняться военно-прикладным спортом.



«Без помощи никак. Когда я поехал на соревнования в первый раз, старшие ребята также нас обучали и помогали. В будущем я хочу связать свою жизнь с военной службой. Для того, чтобы поступить в военный вуз, мне нужна хорошая физическая подготовка, необходимо постоянно держать себя в форме», - сказал ученик школы №70 Алексей Беляев.



Девушки, которые отправятся в составе команды в Оренбургскую область, ничем не уступают юношам. На соревнованиях им предстоит преодолевать те же испытания, за исключением надевания костюма ОЗК.



«Я думаю, что девочкам это нужно. Физическая подготовка полезна для здоровья. Также это помогает при поступлении в военный вуз», - отметила ученица школы №70 Алена Булаева.



Окончательный состав команды станет известен в конце августа. В Оренбургскую область ребята отправятся 7 сентября.