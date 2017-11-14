14 ноября 2017, 19:38Спорт Пензенские гимнасты восстанавливаются после длительного перерыва Лидеры сборной России по спортивной гимнастике завершают цикл тренировок в Пензе. На протяжении двух месяцев Алия Мустафина и Денис Аблязин под руководством нового специалиста по физической подготовке занимались по индивидуальным методикам, подобранным исходя из потребностей каждого атлета.

Все внимание было приковано к самому маленькому гостю гимнастического зала в «Буртасах», вполне возможно, будущему спортсмену. У мальчика звездный отец - пятикратный призер олимпийских игр Денис Аблязин. Нянчиться с ребенком Алие Мустафиной не привыкать - летом она и сама стала мамой. Уже через два месяца после рождения дочки двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике объявила о возвращении в спорт и приступила к тренировкам.

«Безусловно, после любого отдыха очень тяжело, а после такого - тем более. Но я не считаю эти трудности непроходимыми», - призналась она.

В последний раз на помост Алия Мустафина выходила в августе 2016 года на Олимпиаде в Бразилии. В 2017 году впервые на публике она появилась на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение», которое состоялось в конце октября. При этом, к удивлению многих, гимнастка выступила не на своем коронном снаряде - брусьях. На них она завоевала два олимпийских «золота».

«Бревно, со стороны физики, самый простой снаряд, потому что там делаются не такие сложные элементы, как на вольном, брусьях или на опорном прыжке. Единственная сложность - бревно 10 см, но, так как я занимаюсь гимнастикой большую часть своей жизни, вспомнить, как ходить по бревну было проще всего», - рассказала она.

Пока Алия Мустафина приходит в форму после длительного перерыва в карьере, Денис Аблязин восстанавливается после Чемпионата мира в Канаде. Занимаются оба атлета под наблюдением приглашенного из Москвы специалиста Виталия Павликова. Как говорит автор программы, главное - научить спортсменов вновь чувствовать свое тело.

«Например, как правильно дышать во время упражнения, где нужно на задержке дыхания работать и прочее. Есть тонкие моменты, которые ребята сами ловят», - сказал специалист по физической подготовке Виталий Павликов.

Аблязин и Мустафина сейчас тренируются по новой для них методике. Упражнения для полного восстановления подобраны исходя из индивидуальных потребностей организма каждого спортсмена. Результаты олимпийцев радуют.

«Помогает привести себя в физическую форму, заставляет работать мелкие мышцы. Начинаю набирать форму, дом есть дом, как говорится», - отметил пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин.

Оба спортсмена готовятся принять участие в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет весной 2018 года. Как признаются атлеты, они уже успели соскучиться по снарядам и приложат максимум усилий, чтобы подойти к ответственным стартам вновь в статусе лидеров национальной сборной.

Спорт

просмотров 152

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: