Пензенским дольщикам объяснили важность создания ЖСК

Пензенские дольщики - вновь в центре внимания. Несмотря на то, что застройщики большинства проблемных домов уже несколько месяцев ведут работы на объектах, многие не смогут завершить их в установленные сроки. Причина одна - участники долевого строительства боятся создавать ЖСК, которое фактически подразумевает передачу прав на недостроенный объект в руки дольщиков. Однако, по закону, это единственный путь, по которому сегодняшний диалог с застройщиками сможет приобрести нормативно-правовой характер.

Степень готовности большинства объектов - высокая. Чего не скажешь о степени готовности к диалогу комитета кредиторов с представителями власти и застройщиков. Работы на стройплощадках продолжаются, но до сих пор не решена правовая сторона вопроса: кто и как будет оплачивать, а потом принимать работы, если нет ЖСК? Комитет кредиторов, кажется, намеренно затягивает процедуру создания жилищно-строительного кооператива. Хотя, по закону, иного пути помочь дольщикам обрести свои квадратные метры просто нет.

«На улице Рахманинова есть застройщик - ООО «Новое решение», но он работает по схеме субсидирования затрат, то есть выплата будет из бюджета. Под честное слово вышел и выполнил работы на 50 миллионов рублей. Средства есть, но для оплаты, по закону, обязательно наличие ЖСК», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Многие застройщики уже заключили договоры с подрядными организациями на проведение строительных и отделочных работ, поставку материалов и оборудования. И делают они это за свой счет. В случае срыва сроков каждую компанию ждут штрафные санкции.

«Мы вложили уже более 100 миллионов. Идем хорошим темпом. Иван Александрович Белозерцев регулярно проверяет объекты и ход задач, которые стояли раньше - построить объекты за 2-2,5 года, а сейчас - до конца 2019-го, либо в первом квартале 2020-го», - сказал учредитель группы компаний ООО «Жилстрой» Ильдар Акчурин.

Строительные компании предупредили дольщиков, что без создания ЖСК правовых возможностей признания текущих вложений в завершение строительства, а также правовых оснований на передачу дома его собственникам у них нет, а значит, проблемные стройки могут вновь «впасть в спячку», что не выгодно ни дольщикам, ни власти, ни строителям.