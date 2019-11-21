Пензенские автолюбители массово ринулись в больницы

С 22 ноября в России планировали ужесточить правила проведения медосвидетельствования водителей. Пензенцы должны были сдавать анализы на психоактивные вещества и алкоголь, но, как стало позже известно, проведение обязательного медицинского освидетельствования отложили.

О бешеном спросе, которым 21 ноября пользовались врачи-наркологи, одни шутили, другие воспринимали сложившуюся ситуацию враждебно. Сотни человек с самого утра выстроились в очереди, лишь бы успеть пройти медкомиссию для получения водительского удостоверения по действующим правилам.

В наркологическом диспансере на улице Калинина выстроились сразу несколько очередей, а некоторые автолюбители рассказывали, что это не первое медучреждение, которое им довелось посетить в этот день.

«Мы отстояли два часа в очереди, в итоге образовалась толпа, люди даже в окно выпрыгивали. Нам потом сказали, что больше не будут никого принимать, пришлось развернуться и ехать в другую организацию», - рассказал житель Пензы.

Нововведения, которые планировали ввести с 22 ноября, должны были отразиться на стоимости медосмотра, поэтому люди стремились успеть, пока подешевле. Согласно приказу Минздрава, прежде чем допустить к управлению автомобилем человека, он должен был сдать на анализ мочу и кровь.

«Весь перечень обследований, который был, и прием специалистов, предусмотренный ранее, все остается в силе. Единственное, добавляются два анализа. В обязательном порядке - на трансферрин [показатель хронического алкоголизма] и на потребление наркотических средств. Удорожание связано только с введением данных анализов», - сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Делать эти анализы в регионе хотели только на базе наркологической больницы. Сейчас там врач принимает от 30 до 50 человек в день. В связи с тем, что спрос на услуги мог повыситься, было принято решение открыть еще один профильный кабинет.

В Пензенской области - порядка 15 тысяч человек, которые стоят на учете. Тех, кто злоупотребляет спиртным или страдает хроническим алкоголизмом, и сейчас не допускают до руля.

О том, что вступление приказа в силу отменяется сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Такое решение, в связи с обеспокоенностью граждан, приняла глава ведомства Вероника Скворцова. Приказ об отсрочке подписан и, как минимум, 22 ноября новые правила действовать не будут. Эксперты намерены сначала провести серьезную работу, чтобы убедиться в правомерности и необходимости новых положений закона.