Пензенские аграрии собрали 1,5 миллиона тонн зерна

По оперативной информации районных агрономических служб, в регионе валовой сбор зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур составил 1 млн 527 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составляет 25 ц/га. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

Ранее мы писали о том, что в планах аграриев области в текущем году - получить 1,75 млн тонн зерна, 400 тыс. тонн масличных культур, 2 млн тонн сахарной свеклы.

Напомним, о ходе уборочной кампании в регионе на планерке в областном правительстве рассказал министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, пишет ИА «Пенза-Пресс».