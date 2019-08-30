Пензенская область – в числе регионов с высоким приростом сельхозпроизводства

Пензенскую область отметили в числе субъектов России, в которых зафиксирован прирост сельхозпроизводства более 10%.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в первом полугодии объем производства сельскохозяйственной продукции в стране составил 1,6 трлн рублей, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 1,2%.

Самые высокие темпы роста сельхозпроизводства зафиксированы в Псковской области – на уровне 20,1%. Кроме того, прирост более 10% обеспечен в Пензенской, Тульской, Волгоградской, Калужской, Сахалинской областях, а также республиках Крым и Марий Эл, пишет ИА «Пенза-Пресс».