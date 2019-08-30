Пензенская область – в числе регионов с высоким приростом сельхозпроизводства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 августа 2019, 17:39Бизнесновости
Пензенскую область отметили в числе субъектов России, в которых зафиксирован прирост сельхозпроизводства более 10%.
Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в первом полугодии объем производства сельскохозяйственной продукции в стране составил 1,6 трлн рублей, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 1,2%.
Самые высокие темпы роста сельхозпроизводства зафиксированы в Псковской области – на уровне 20,1%. Кроме того, прирост более 10% обеспечен в Пензенской, Тульской, Волгоградской, Калужской, Сахалинской областях, а также республиках Крым и Марий Эл, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 августа 2019, 19:46Пензенцам рассказали, как заранее проголосовать на выборах в Гордуму
30 августа 2019, 19:41Пензенцев приглашают на открытие обновленного парка имени Ульяновых
30 августа 2019, 19:31Неравнодушные пензенцы помогли собрать в школу почти 6500 ребят
30 августа 2019, 19:19Кузнецкие педагоги обсудили реализацию нацпроекта «Образование»
30 августа 2019, 19:14В Пензе начался суд по делу бывшего гендиректора «Декор-Трейда»
30 августа 2019, 19:09В Пензе к 2020 году отремонтируют 60 км дорог
30 августа 2019, 19:02На набережной в Пензе открыли доступ к амфитеатру
30 августа 2019, 17:58Анна Кузнецова примет участие в литургии по случаю Дня знаний в Пензе