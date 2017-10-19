19 октября 2017, 19:21Здоровье Пензенская компания «Парафарм» создала БАД от остеопороза 20 октября во всем мире объявлен Днем профилактики остеопороза. Это системное заболевание, при котором изменяются плотность и качества костной ткани. В свою очередь, это приводит к увеличению риска переломов даже при незначительных травмах или просто во время движения. По распространенности в мире среди неинфекционных заболеваний остеопороз занимает четвертое место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета.

Для российского здравоохранения остеопороз - серьезная проблема. По статистике в группу высокого риска остеопоротических переломов входит около 34 миллионов человек - это 24% населения страны. При этом около 14 миллионов жителей уже страдают этим опасным заболеванием, а около 20 миллионов человек имеют сниженную костную массу. Возраст, когда болезнь может о себе заявить, у женщин начинается с 45 лет, у мужчин - с 55 лет. По словам врачей, это связано с естественным снижением уровня половых гормонов, которые отвечают, в том числе и за обмен кальция в организме.

«Проблема состоит в том, что признаков остеопороза нет. Поэтому обычно с таким не обращаются. Обращаются с болезнями позвоночника, суставов. Но была выявлена закономерность, что эти люди страдают остеопорозом», - пояснил главный врач центра здоровья ООО МО «Медика» Алексей Курусь.

Начальными симптомами остеопороза могут быть общая слабость, повышенная утомляемость, а также кариес, ломкие ногти, тусклые и секущиеся волосы. По мере прогрессирования заболевания появляются боли в костях. Происходит изменение осанки в виде искривления позвоночника. Чтобы определить состояние костной ткани, необходимо пройти медицинское обследование. Рентгеновская денситометрия является «золотым» стандартом диагностики остеопороза.

«Лечение остеопороза - это не месяцы, даже не два, а достаточно длительный процесс, который включает в себя здоровый образ жизни, физическую нагрузку и прием препаратов, которые будут приводить к замедлению процесса или остановке его, или даже к регрессу болезненного процесса», - добавил Алексей Курусь.

Весомый вклад в профилактику остеопороза внесла и Пенза. Болезни костной ткани исследовала научная школа профессора Виллория Струкова. Им было сделано открытие, которое оценили даже за рубежом. В основе - так называемая формула умного кальция. Для обновления костной ткани пензенские ученые предложили применять натуральный компонент – трутневый гомогенат.

«Гомогенат трутневого расплода достаточно активно воздействует на гормональную сферу женщин и мужчин, не имея гормонального статуса самостоятельно, содержит гормоноподобные вещества, которые работают вместо угасающих гормонов мужчины и женщины и восстанавливают кальциевый обмен. Препарат хорош тем, что мы не насыщаем организм огромным количеством кальция, а именно нормализуем кальциевый обмен, работа остеобластов, остенпластов становится отрегулированной», - рассказал Алексей Курусь.

Проблемой остеопороза в Пензенской области занимается компания «Парафарм». Многолетний труд ученых они воплотили в биологически активных добавках, которые не являются лекарственными средствами.

Если вы еще не задумывались о том, что кости также нуждаются в постоянном внимании и уходе, в Международный день профилактики остеопороза самое время это сделать.

Здоровье

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