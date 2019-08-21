Пензенец жалуется на отсутствие освещения на велотреке «Сатурн»

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21 августа 2019, 15:37Общество
Житель Пензы написал в «Жалобную книгу» информагентства о проблеме с освещением на велотреке «Сатурн».
По словам горожанина, этот спортивный объект является популярным местом отдыха у местных жителей.
«Но есть одна проблема: по вечерам там очень темно, нет освещения. Люди катаются на велосипедах, роликах, занимаются скандинавской ходьбой, просто бегают или гуляют с детьми, но фонари, которых там много, не горят! Прошу помочь в решении проблемы», - отметил он.
Информагентство направило редакционный запрос в администрацию Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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