21 августа 2019, 15:37Общество

Пензенец жалуется на отсутствие освещения на велотреке «Сатурн»

Житель Пензы написал в «Жалобную книгу» информагентства о проблеме с освещением на велотреке «Сатурн».

По словам горожанина, этот спортивный объект является популярным местом отдыха у местных жителей.

«Но есть одна проблема: по вечерам там очень темно, нет освещения. Люди катаются на велосипедах, роликах, занимаются скандинавской ходьбой, просто бегают или гуляют с детьми, но фонари, которых там много, не горят! Прошу помочь в решении проблемы», - отметил он.

Информагентство направило редакционный запрос в администрацию Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 62

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/images/foto/thumbnail/fotos_img_20403_136077_img201201011259thumb.jpg

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ