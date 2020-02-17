Пензенец похитил из бара почти 80 бутылок алкоголя

17 февраля 2020, 19:12Криминал
Страсть к алкоголю и приключениям может стоить мужчине нескольких лет свободы. Пензенские полицейские раскрыли ограбление бара со взломом в Железнодорожном районе.
С заявлением о происшествии в органы обратился администратор заведения. Он рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло, проникли в бар и похитили 11 тысяч рублей из кассы и почти 80 бутылок различных спиртных напитков на общую сумму свыше десяти тысяч рублей.
«Служебная собака привела полицейских к одному из соседних домов, в котором проживает мужчина, злоупотребляющий спиртным и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В его квартире была обнаружена часть пустых бутылок, похищенных из бара. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками УМВД по Пензе была установлена причастность к совершению преступления 52-летнего гражданина, не имеющего постоянной регистрации на территории РФ», - рассказала старший следователь СУ УМВД России по Пензе Виктория Цай.
Сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил не хозяин квартиры, а приютившийся у него знакомый, который только в ноябре 2019 года освободился из колонии. Он сам признался в содеянном и пояснил, что пошел на ограбление из-за конфликта с владельцем бара.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
17 февраля 2020, 19:49В Пензе участники зимней школы «ДомInno» защитили свои проекты
17 февраля 2020, 19:44В Пензе работники культуры хотят увековечить память о Вере Аношиной
17 февраля 2020, 19:42Ветерана трудового фронта из Пензы поздравили с вековым юбилеем
17 февраля 2020, 19:37Иван Белозерцев призвал выделять многодетным семьям лучшие участки
17 февраля 2020, 19:33Пензенцы могут принять участие в проекте «Дорога памяти»
17 февраля 2020, 19:29В Пензе рассказали о новых условиях предоставления маткапитала
17 февраля 2020, 19:18Пензенцы почтили память погибших в Афганистане
17 февраля 2020, 19:12Пензенец похитил из бара почти 80 бутылок алкоголя