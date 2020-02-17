Пензенец похитил из бара почти 80 бутылок алкоголя

Страсть к алкоголю и приключениям может стоить мужчине нескольких лет свободы. Пензенские полицейские раскрыли ограбление бара со взломом в Железнодорожном районе.

С заявлением о происшествии в органы обратился администратор заведения. Он рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло, проникли в бар и похитили 11 тысяч рублей из кассы и почти 80 бутылок различных спиртных напитков на общую сумму свыше десяти тысяч рублей.

«Служебная собака привела полицейских к одному из соседних домов, в котором проживает мужчина, злоупотребляющий спиртным и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В его квартире была обнаружена часть пустых бутылок, похищенных из бара. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками УМВД по Пензе была установлена причастность к совершению преступления 52-летнего гражданина, не имеющего постоянной регистрации на территории РФ», - рассказала старший следователь СУ УМВД России по Пензе Виктория Цай.



Сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил не хозяин квартиры, а приютившийся у него знакомый, который только в ноябре 2019 года освободился из колонии. Он сам признался в содеянном и пояснил, что пошел на ограбление из-за конфликта с владельцем бара.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.