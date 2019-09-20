Пензенец подарил городу арт-объект

Арт-объект «Станционный колокол» теперь красуется на перроне железнодорожного вокзала «Пенза-1». Он сконструирован из меди и латуни и достигает по высоте 22 см. Вес скульптуры – около 7 кг. На внешней стороне четко видна выгравированная надпись «РЖД», сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Каркас для культурного объекта создали сотрудники сервисного локомотивного депо Пензенского региона Куйбышевской магистрали.

Теперь отправление части поездов с ЖД вокзала «Пенза-1» будет сопровождаться звоном колокола. Также каждый желающий сможет не только сфотографироваться на фоне скульптуры, но и испытать себя в качестве настоящего дежурного по станции, подавая сигналы станционного колокола, пишет ИА «Пенза-Пресс».