Пензенцы совершили полет с иконой

В области состоялся воздушный крестный полет, посвященный 235-летию со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского и 200-летию со дня его преставления.

Полет состоялся 18 июня. Его участники, в числе которых был митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, на двух легкомоторных самолетах облетели регион с иконой святителя Иннокентия и частицей мощей святого.

Участники полета отправились с аэродрома малой авиации в Сосновке. Самолет предоставило пензенское предприятие.

«Священнослужители освятили самолеты и с молитвой отправились в путь, все время читался акафист святителю Иннокентию», - рассказали участники полета, пишет ИА «Пенза-Пресс».