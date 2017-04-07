09 апреля 2017, 16:02Общество Пензенцы с 2013 года стали делать интернет-заказы в пять раз чаще Шоппинг у компьютера. Многие уже не представляют себе жизнь без интернет-покупок. Найти можно все что угодно, в любых количествах и на любой вкус. Сделав заказ, остается лишь дождаться уведомления и получить посылку на почте. Жительница Пензы пришла в почтовое отделение за новой сумкой. Девушка делает покупки в интернет-магазинах каждый месяц, говорит, это очень удобно.

«Я не трачу время на хождение по магазинам, у меня его нет, выбираю все в Интернете в удобное для себя время и заказываю, иногда с доставкой на почту, а иногда с доставкой на дом», - рассказала покупательница интернет-магазина Светлана Зубкова.

В основном, покупает косметику, детские товары и мелочевку от китайских производителей. Недавно решилась на крупную покупку - бытовую технику. Ждет доставки через неделю. Светлана - далеко не единственная, кто получает покупки на почте. Ежедневно в почтовые отделения за посылками приходят сотни людей.

«Динамику мы можем отследить. Например, за послоедние четыре года, начиная с 2013-го, количество международных почтовых отправлений с товарным вложением, поступивших по каналам «Почты России» на территорию нашей области, увеличилось в пять раз. То есть ранее было 180 тысяч почтовых отправлений, в настоящий момент доходит до 950 тысяч отправлений», - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Пензенской области, филиал ФГУП «Почта России» Елена Шишлова.

В Пензе пришлось даже организовать специальные центры, которые работают исколючительно с посылочной почтой. Они работают в каждом районе областного центра. Их сотрудники говорят, что особенно много посылок становится в канун праздников. Руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин уверен: интернет-торговля - это будущее, которое уже наступило. Торговля все больше будет уходить во всемирную сеть. Главные плюсы - простота и удобство, экономия времени. Покупки онлайн удобны не только покупателям, но и продавцам.

«Отсутствие складских и торговых помещений, отсутствие большого персонала на обслуживание всего бизнеса, и это тоже те элементы, которые снимают определенные риски», - отметил Михаил Лисин.

Эксперт уверен: риски интернет-торговли, такие как некачественный товар, невозможность примерки, скажем, одежды или обуви, со временем удастся скорректировать. В то же время продажи вряд ли окончательно уйдут в интернет. Скорее всего, обычные торговые точки никуда не денутся. Многих покупателей по-прежнему смущает отсутствие личного контакта при покупке. В любом случае, чтобы не быть обманутым при совершении покупок через Интернет, специалист рекомендует читать отзывы о продавце, а также не лениться звонить по указанным телефонам и уточнять информацию о магазине.

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