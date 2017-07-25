Пензенцы получили гранты на 300 тыс. рублей на форуме в Артеке

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25 июля 2017, 16:07Образование
В Калининградской области завершилась смена «Молодые учителя» Всероссийского молодежного образовательного форума «Балтийский Артек», проходившая с 19 по 25 июля.
Работа образовательной площадки была посвящена развитию Российского движения школьников в регионах. Участниками стали координаторы, члены региональных отделений и кураторы развития движения в пилотных школах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По итогам отбора трое пензенских представителей: Евгений Шелковой, Илья Мурылев из Заречного и Татьяна Щеголихина из Пензы - получили грантовую поддержку на реализацию проектов на общую сумму 300 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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