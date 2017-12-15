15 декабря 2017, 19:16Общество Пензенцы почтили память Натальи Лавровой Дворец спорта «Буртасы» в эти дни принимает соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки», посвященные памяти двукратной олимпийской чемпионки Натальи Лавровой, трагически погибшей в апреле 2010 года. Участие в них принимают грации 2002-2004 годов рождения и старше. Для участия в турнире в Пензу приехали спортсменки из Москвы, Перми, Самары, Сургута, Ижевска, Санкт-Петербурга, Саратова и Рязани. 15 декабря состоялось открытие мемориальной доски прославленной спортсменки, чье имя носит турнир.

На фасаде дворца спорта «Буртасы» теперь увековечена память двукратной олимпийской чемпионки, пятикратной чемпионки мира и четырехкратной чемпионки Европы Натальи Лавровой. Торжественная церемония открытия мемориальной доски совпала с турниром памяти Натальи, который в эти дни проходит в Пензе.

«Очень здорово, что память о ней сохранена и на пензенской земле помнят о ее достижениях, это очень важно», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Очень жалко, что Наталья Лаврова так рано ушла, потому что она могла принести в Пензу и область много добра и пользы», - сказала представитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Наталья Орлова.

Наталья Лаврова стала олицетворением исполнения заветной мечты любой начинающей гимнастки. Провинциальная девчонка первой в России смогла дважды завоевать олимпийское золото, в Сиднее и Афинах, благодаря упорнейшему труду и целеустремленности.

«Став олимпийской чемпионкой в 17 лет в Сиднее, она выступала с переломом большого пальца, но сделала все, чтобы не подвести команду и это получилось, они стали «золотыми», - рассказала главный тренер отделения художественной гимнастики СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой Татьяна Васильева.

Закончив спортивную карьеру, стала тренером специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике, которая теперь носит ее имя.

«Я даже не сомневаюсь, что она это заслужила, мы должны ее помнить, уважать и на ее примере мы стараемся воспитывать своих учащихся, им есть на кого равняться», - подчеркнул директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Валерий Старкин.

Ее жизнь трагически оборвалась в апреле 2010-го. В страшной аварии погибли Наталья и ее младшая сестра Ольга. Прошло семь лет, но близкие олимпийской чемпионки до сих пор не могут спокойно говорить об ее уходе.

«Она достигла больших высот в спорте, такая трагическая случайность. В Пензе и в стране ее не забывают, проводятся соревнования памяти Наташи. Девочки собираются, приходят на кладбище, возлагают цветы, подруги Наташины приезжают, общаемся», - поделился отец Натальи Лавровой Александр Лавров.

Память Натальи Лавровой почтили минутой молчания. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.

Общество

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