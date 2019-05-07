Пензенцы писали «Диктант Победы» на площади Ленина, на вокзале и в больницах

В Пензенской области на 34 площадках прошел «Диктант Победы» (6+). Центральной площадкой в регионе стал ПГУ.

К акции присоединился губернатор Иван Белозерцев. Обращаясь с приветственным словом к участникам исторического диктанта, он отметил, что он способствует сохранению памяти поколений.

«Мы гордимся Великой Победой. Пензенцы заплатили за нее высокую цену: свыше 300 тысяч наших земляков ушло на фронт, около 200 тысяч не вернулось домой», - подчеркнул глава региона, поблагодарим организаторов акции за реализацию значимой социальной инициативы.



Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель ЗакСобрания региона Валерий Лидин написал «Диктант Победы» на площадке школы им. М. Ю. Лермонтова селе Засечном. Он сообщил, что «Диктант Победы» привлек внимание не только молодежи, но и всех жителей районов области и города Пензы.

«История Великой Отечественной должна быть правдива, должна быть донесена до наших будущих поколений. Эта акция нужна для того, чтобы в очередной раз вспомнить героические страницы подвигов нашего народа. Великая Отечественная война является показателем мужества, доблести и чести наших предков», - подчеркнул Валерий Лидин.

Вместе с секретарем регионального отделения Партии за школьными партами диктант написали школьники, родители, учителя, участники предварительного голосования.

«Диктант Победы» - не только проверка знаний, но и дань памяти героям войны. Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, все меньше и меньше остается в живых ветеранов, людей, которые помнят ее и могут поделиться своими воспоминаниями о самых страшных годах в истории страны. «Диктант Победы» призван еще раз напомнить всем, что сегодня наш долг, наша святая обязанность сохранить мир и независимость, за которые так дорого заплатил наш народ», - считает участница предварительного голосования, руководитель группы промышленных компаний Ольга Изранова.

Напомним, на пресс-конференции «Диктанта Победы» губернатор Иван Белозерцев предложил не ограничиваться официально утвержденными площадками, а создать их везде, где собираются люди. «Диктант Победы» жители Пензенской области писали и на площади Ленина, на вокзале, в больницах.

Организаторами акции, посвященной 74-й годовщине разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне, являются ВПП «Единая Россия», Военно-историческое общество, Российское историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Цель – привлечь общественность к изучению событий войны 1941-1945 годов, повысить историческую грамотность и патриотическое воспитание российской молодежи.

8 мая все бланки будут переданы в Региональный центр обработки информации. Итоги диктанта подведут 12 июня, результаты можно будет посмотреть на сайте диктантпобеды.рф.