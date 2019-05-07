Пензенцы написали «Диктант Победы»

По всей России 7 мая писали «Диктант Победы» (6+). Масштабную историческую акцию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, провели впервые. В нашей стране работали более 1200 площадок. К акции присоединись также 23 зарубежных государства. В Пензенской области в этот день открылось около 40 площадок, где писали диктант.

В зале ожидания железнодорожного вокзала собрались молодые люди в форме - студенты, будущие специалисты железнодорожного транспорта. Они пришли написать «Диктант Победы» - это всероссийская историческая акция, которая впервые объединила сотни желающих проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

«Это память о прошлом, а о нем нельзя забывать, это наше достояние», - отметил студент пензенского филиала СамГУПС Владимир Шубенкин.

«Вопросы легкие, ответила быстро. И знаете, даже удобно, хоть и не за столом проходил диктант. Думаю, каждый должен знать историю своей страны», - сказала студентка пензенского филиала СамГУПС Елизавета Сергеева.

Железнодорожный вокзал стал одной из 37 площадок, которые открылись в Пензенской области. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева возможность поучаствовать во всероссийской акции получили даже те, кто не зарегистрировался заранее.

«Мне стало интересно, что пишут студенты, оказалось, что это тест по истории Великой Отечественной войны, мне тоже захотелось принять в нем участие», - рассказал житель Пензы Виталий Коняев.

Знание событий Великой Отечественной проверяли и в центре Пензы. На площади Ленина поставили несколько палаток со столами и стульями. Написать диктант мог любой прохожий.

«В основном, участие принимала молодежь, и это очень важно, потому что молодые люди должны знать героев, благодаря которым мы сейчас живем», - сказал представитель организатора всероссийской акции «Диктант Победы» Дмитрий Баклашов.

Главным местом проведения исторической викторины в Пензе стал Педагогической институт ПГУ. Туда пришли более 100 человек, - не только студенты, но и представители разных сфер деятельности. Наталья Быстракова по профессии биолог. Решила написать диктант вместе с сыном.

«В Москве проводили подобный тест среди школьников, и выяснилось, что они практически ничего не знают. Это ужасно. Мы должны помнить прошлое и уважить его», - отметила она.

В масштабной акции поучаствовал и глава региона. Выступая перед участниками акции, губернатор отметил вклад в Победу жителей Пензенской области.

«Пензенцы заплатили большую цену за эту Великую Победу. Свыше 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, не вернулись - свыше 200», - сказал глава региона.

Написать «Диктант Победы» пришел и ветеран Великой Отечественной Михаил Юрьевич Шкроб. Он поприветствовал всех участников стихами собственного сочинения. Конечно же, о войне.

Результаты диктанта будут известны 12 июня, в День России. Итоги опубликуют на официальном сайте «диктантпобеды.рф». Каждый участник получит сертификат.