Пензенцы голосуют за участников реалити-шоу «Культ тела-4»

Близится к финалу четвертый сезон реалити о похудении «Культ тела-4». Сейчас идет зрительское голосование. Баллы пензенцы объединят с баллами жюри на предстоящем финале.

Финальные серии на телеканале «Экспресс» можно будет увидеть чуть позже, так как серии об Армии похудения выходят в эфир с месячной дистанцией от съемок, сообщают авторы проекта.

В этом сезоне шоу средний результат курсантов составил минус 19-20 кг за 4,5 месяца (результаты и голосование - здесь).

Недавно испытание группа «Спецназ» прошла в Абхазии. Сейчас она готовится к последним испытаниям в проекте.

«Противостоят героям видеосерий "темные лошадки" - офицеры похудения группы "Взвод". Напомним, звания присваиваются в зависимости от сброшенного веса. На кону - путевка в Тайланд и кожно-пластическая операция», - отмечают организаторы.

Проект «Культ тела» приглашен на крупнейшую российскую выставку спорта, который пройдет в мае в Москве, пишет ИА «Пенза-Пресс».