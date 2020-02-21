Пензенцы голосуют за участников реалити-шоу «Культ тела-4»

21 февраля 2020, 14:34Культура
Близится к финалу четвертый сезон реалити о похудении «Культ тела-4». Сейчас идет зрительское голосование. Баллы пензенцы объединят с баллами жюри на предстоящем финале.
Финальные серии на телеканале «Экспресс» можно будет увидеть чуть позже, так как серии об Армии похудения выходят в эфир с месячной дистанцией от съемок, сообщают авторы проекта.
В этом сезоне шоу средний результат курсантов составил минус 19-20 кг за 4,5 месяца (результаты и голосование - здесь).
Недавно испытание группа «Спецназ» прошла в Абхазии. Сейчас она готовится к последним испытаниям в проекте.
«Противостоят героям видеосерий "темные лошадки" - офицеры похудения группы "Взвод". Напомним, звания присваиваются в зависимости от сброшенного веса. На кону - путевка в Тайланд и кожно-пластическая операция», - отмечают организаторы.
Проект «Культ тела» приглашен на крупнейшую российскую выставку спорта, который пройдет в мае в Москве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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