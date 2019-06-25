Пензенцу сломали ногу в кафе в Арбеково

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в кафе на проспекте Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, они встретили пострадавшего мужчину, он рассказал, что его избил неизвестный пьяный человек. Сотрудники заведения подтвердили это. В результате вызвали «скорую», оказалось, что у пензенца сломана нога, его госпитализировали.

Росгвардейцы отправились на поиски злоумышленника. Недалеко от места происшествия они заметили похожего по приметам мужчину. 40-летнего жителя Пензы задержали, его опознали работники кафе. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».