Пензенцу сломали ногу в кафе в Арбеково

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25 июня 2019, 16:07Происшествия
В Пензе задержали мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений.
По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в кафе на проспекте Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место, они встретили пострадавшего мужчину, он рассказал, что его избил неизвестный пьяный человек. Сотрудники заведения подтвердили это. В результате вызвали «скорую», оказалось, что у пензенца сломана нога, его госпитализировали.
Росгвардейцы отправились на поиски злоумышленника. Недалеко от места происшествия они заметили похожего по приметам мужчину. 40-летнего жителя Пензы задержали, его опознали работники кафе. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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