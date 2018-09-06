Пензенцев приглашают на диагностику онкозаболеваний

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06 сентября 2018, 15:07Здоровье
Пензенцев приглашают на диагностику рака головы и шеи. Ежегодно в регионе регистрируется свыше 200 случаев злокачественных новообразований в этих частях тела, из них четверть - в запущенной стадии.
«Осмотр будет проводиться врачом-онкологом. Он, в соответствии с жалобами, определит план дальнейшего обследования. Если будет заподозрено злокачественное новообразование, то эти исследования будут проводиться в рамках нашего учреждение. В случае обнаружения заболевания другого профиля, мы дадим рекомендации коллегам», - рассказал хирург-онколог, заведующий отделение «Областного онкологического диспансера» Алексей Трунов.
«Осмотр пациентов состоится с 17 по 21 сентября. Записаться можно по телефону - 8-937-422-64-54 - с 8.00 до 15.45. В день приемы необходимо при себе иметь полис и паспорт. Направления от участкового врача - не обязательно.
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