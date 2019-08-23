Пензенцам станут доступны копии старинных свитков из госархива

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23 августа 2019, 10:01Общество
В пензенском госархиве в августе приступили к оцифровке старинных свитков 17 века.
Документы пройдут постобработку, после чего электронные копии будут доступны для зарегистрированных пользователей системы АИС на сайте госархива. В настоящее время в учреждении хранятся 90 свитков допетровского времени из коллекции документов ученой архивной комиссии.
Как сообщает пресс-центр облправительства, эти документы еще в дореволюционное время собрали пензенские краеведы, учителя, ученые, а после создания архивной службы передали ей на хранение. Свитки написаны скорописным типом письма, и прочитать их могут только специалисты по палеографии.
Свитки отнесены к категории ценных документов, которые имеют особый режим хранения, учета и использования. Выдача их из хранилища в читальный зал и для других работ осуществляется в исключительных случаях на основании письменного разрешения директора или его заместителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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