Пензенцам станут доступны копии старинных свитков из госархива

Документы пройдут постобработку, после чего электронные копии будут доступны для зарегистрированных пользователей системы АИС на сайте госархива. В настоящее время в учреждении хранятся 90 свитков допетровского времени из коллекции документов ученой архивной комиссии.

Как сообщает пресс-центр облправительства, эти документы еще в дореволюционное время собрали пензенские краеведы, учителя, ученые, а после создания архивной службы передали ей на хранение. Свитки написаны скорописным типом письма, и прочитать их могут только специалисты по палеографии.

Свитки отнесены к категории ценных документов, которые имеют особый режим хранения, учета и использования. Выдача их из хранилища в читальный зал и для других работ осуществляется в исключительных случаях на основании письменного разрешения директора или его заместителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».