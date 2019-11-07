Пензенцам рассказали, куда выкидывать крупный и строительный мусор

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07 ноября 2019, 19:41Общество
Жителей Пензы просят не выкидывать в мусорные баки крупногабаритные и строительные отходы, а также осеннюю листву и ветки. Дело в том, контейнеры предназначены только для бытового мусора. Это одна из основных проблем, с которой столкнулся региональный оператор.
В Пензе крупногабаритные отходы забирают отдельно от содержимого мусорных баков. Для этого используют большегрузные контейнеры. В городе на их вывоз выделено семь спецмашин. Каждая работает по своему маршруту.
«Выезжаем в 6:00. Всего - 35 точек, нужно все объехать и все забрать», - сказала водитель Сергей Родионов.
Грузовики, которые забирают крупногабаритный мусор, работают параллельно с мусоровозами, которые вывозят содержимое контейнеров на площадках. 80% всех площадок в городе оба вида машин объезжают ежедневно. За тем, чтобы вывоз отходов осуществлялся четко по графику, следят в управлении благоустройства и очистки. Все большегрузы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Кроме того, водитель обязан отчитаться о проделанной работе: каждую контейнерную площадку после уборки мусора фотографируют и отправляют диспетчеру, однако иногда коммунальщики уезжают ни с чем. По некоторым адресам жители складируют крупногабаритный мусор в контейнеры, а этого нельзя делать. Дело в том, что он не поддается сжатию и транспортировке в прессующем мусоровозе.
«Это ведет к поломкам техники, и мы не можем своевременно забрать отходы. Крупный мусор не должен складироваться в контейнеры. Также их забивают ветками, которые относятся к строительным отходам», - пояснил коммерческий директор управления благоустройства и очистки Пензы Алексей Ларин.
Чаще всего крупногабаритный и строительный мусор в контейнеры выбрасывают сотрудники магазинов и различных предприятий. Причем большинство из них пользуется мусорными баками нелегально - дело в том, что многие юридические лица не заключают с регоператором договоры на оказание услуг.
«Сейчас, в основном, решаем вопросы через суды. Представители предприятий, магазинов говорят, что у них нет мусора, что пользуются грузовым такси и другой техникой для его вывоза, но мы очень часто видим, что на контейнерных площадках именно от производств и юридических лиц очень много мусора», - рассказал генеральный директор управления благоустройства и очистки Пензы Андрей Архипов.
По статистике, в России 70% юридических лиц не платят за вывоз мусора. Об этом заявил глава российского экологического оператора Денис Буцаев. Исправить ситуацию планируют в течение полугода путем ужесточения ответственности за неуплату и автоматического заключения договоров.
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