Пензенцам рассказал о нововведениях в налоговой системе

Пензенцев предупреждают, чтобы не прослыть недобросовестным налогоплательщиком, необходимо в 2019 году оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги за 2018 год не позднее 2 декабря. Иначе за каждый день просрочки будут начисляться пени.

В регионе продолжают массовую рассылку уведомлений через отделения почтовой связи и личные кабинеты граждан. О некоторых нововведениях рассказали в управлении федеральной налоговой службы.

Все, что необходимо знать налогоплательщику, есть на сайте федеральной налоговой службы. Тем не менее в региональном управлении напоминают: отреагировать на уведомления, которые начали приходить жителям с августа и уплатить имущественные налоги, необходимо до 2 декабря. По области сформировано для рассылки 592 тысячи налоговых уведомлений. Осталось доставить еще 50 тысяч. Если письмо до сих пор не пришло, необходимо сообщить об этом до конца октября.

«Нужно прийти в налоговый орган, обратиться с помощью личного кабинета или сервиса, который расположен на сайте службы», - сказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФСНС России по Пензенской области Татьяна Родичкина.

Если вы имеете налоговую льготу или вычет, то уведомлений ждать не стоит. В данную категорию по имущественному, земельному и транспортному налогам сейчас входят свыше 400 тысяч жителей области. С 2019 года новые условия действуют для многодетных семей.

«20 квадратных метров от каждой квартиры на человека не облагаются. В жилом доме - 50. Многодетным семьям плюсом к этому на каждого ребенка, если это квартира, пять квадратных метров не облагаются, если жилой дом, то семь», - объяснила начальник отдела налогооблажения имущества УФНС России по Пензенской области Елена Пучкова.

В 2019-м количество плательщиков земельного налога увеличилось на 27 тысяч человек. Тех, кто платит за объекты капитального строительства, стало больше на 56 тысяч человек, а за транспорт - на восемь с половиной.

Если возникли вопросы по исчислению налога, следует обратиться в контакт-центр Федеральной налоговой службы России по телефону: 8-800-222-22-22.