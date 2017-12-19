19 декабря 2017, 16:38Общество Пензенцам дали дополнительное время на уплату имущественного налога В Пензенской области начислять пени за неуплату имущественного налога будут на полгода позже. Такое решение приняли депутаты на сессии Законодательного Собрания региона 19 декабря.

Согласно законопроекту, сроки, c которых начинается начисление пени за неуплату налога на имущество физических лиц, переносятся:

- за налоговый период 2016 года - co 2 декабря 2017 года на 1 июля 2018 года;

- за налоговый период 2017 года - co 2 декабря 2018 года на 1 июля 2019 года.

Это сделано для того, чтобы пензенцы, не получившие вовремя уведомления или не разобравшиеся в исчислении налога, успели заплатить без начисления пени, отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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