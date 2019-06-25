25 июня 2019, 12:03Общество

Пензенца удивил вздувшийся на дороге асфальт

Житель Пензы 25 июня опубликовал в Сети фотографии, на которых вздулся асфальт.

«То ли от жары, то ли от чего-то еще вздувается асфальт. Кто знает, из-за чего такое вообще может быть?» - обратился он к подписчикам группы «Пенза новости» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, все произошло на перекрестке улиц Суворова и Кулакова. На участке в нескольких местах действительно вздулся асфальт, также рядом видна вода. Место огорожено.

Ранее мы писали, что в Пензе было масштабное отключение воды, когда ее дали, произошли прорывы водопроводных труб, в том числе – на данном участке, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/news_pnz

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