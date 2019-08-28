Пензенца осудили на 3 года за сорванную в поле запрещенную траву

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 августа 2019, 12:34Криминал
В Пензенском районе 39-летнего мужчину осудили за незаконное хранение наркосодержащего растения.
Установлено, что мужчина во время работы приметил в поле дикорастущие заросли наркотика. 24 мая он прихватил пакет и оборвал верхние части травы. В этот же день за переход железнодорожных путей в неположенном месте его задержали полицейские. При осмотре у пензенца нашли запрещенное растение.
По данному факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на это же время.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 августа 2019, 19:36Кузнецкие экологи привезли на акцию в Пензу тонну батареек
28 августа 2019, 19:31В Засечном готовятся ко всероссийскому чемпионату по рубке шашкой
28 августа 2019, 19:28Пензенец подозревается в оформлении кредита на чужой паспорт
28 августа 2019, 19:23Гендиректор «Экспресса» рассказал о будущем медиахолдинга
28 августа 2019, 19:19Пензенцу пересадили палец с ноги на руку
28 августа 2019, 19:14Пензенский пловец вернулся с наградами первенства мира
28 августа 2019, 19:02Ученые предположили, что у Балаково - пензенские корни
28 августа 2019, 17:58В Пензе 1 сентября перекроют движение на нескольких улицах