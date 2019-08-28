Пензенца осудили на 3 года за сорванную в поле запрещенную траву

Установлено, что мужчина во время работы приметил в поле дикорастущие заросли наркотика. 24 мая он прихватил пакет и оборвал верхние части травы. В этот же день за переход железнодорожных путей в неположенном месте его задержали полицейские. При осмотре у пензенца нашли запрещенное растение.

По данному факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на это же время.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».