29 декабря 2016, 19:08Общество Пенза присоединилась к акции «Работайте, братья!» Пенза присоединились к всероссийской акции «Работайте, братья!». Эту фразу за несколько секунд до смерти произнес дагестанский полицейский, младший лейтенант Магомед Нурбагандов. В июле 2016 года боевики убили его, сняв казнь на видео. Спустя два месяца преступников задержали. Поступок офицера стал примером верности присяге.

Предсмертная фраза дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» сразу же стала расхожей.

Он произнес ее под дулом автомата в июле 2016-го, когда участники бандформирования заставляли его призвать на камеру друзей и знакомых уйти из правоохранительных органов. Но такого мужественного ответа офицера головорезы явно не ожидали.



Спустя несколько секунд Магомеда Нурбагандова казнили. Отказавшись выполнить требования боевиков, он сохранил офицерскую честь, достоинство, верность присяге и товарищам. Видеозапись с расправой над полицейским правоохранители нашли в мобильном телефоне одного из преступников.



«Его слова стали призывом для коллег. Поступок Магомеда Нурбагандова достоин уважения и является примером, как для действующих сотрудников полиции, так и для будущих, и для всех граждан в целом», - сказал начальник отделения морально-психологического обеспечения УМВД России по г. Пензе Алексей Кротков.

К акции «Работайте, братья!» присоединились многие российские регионы. Ее суть заключается в том, что любой житель страны может распечатать листовку с заветной фразой и вручить ее полицейскому, сказав при этом слова поддержки.

За то, что перед лицом неминуемой смерти дагестанский офицер не склонил головы и не отказался от своих идеалов ему присвоили звание «Героя России». Посмертно.

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