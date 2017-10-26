26 октября 2017, 19:21Культура Пенза на пять дней превратилась в театральную столицу В Пензе открылся II Международный театральный фестиваль «Маскерадъ». В 2017 году масштабный культурный форум, который по популярности вошел в топ-10 фестивалей этой осени в России, посвящен советской драматургии. Первыми на сцену областного драматического театра вышли актеры из Владимира, они представили спектакль по произведениям Евгения Евтушенко.

Его ждали и он состоялся. II Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» (16+) в Пензе вновь собрал лучших. На пять дней Сурская столица превратилась в столицу театральную. Тематика фестиваля 2017 года – «Советская драматургия» и выбрана она не случайно.

«Возникла идея в год 100-летия революции сделать фестиваль, который осмыслил бы действительно очень мощный, любопытный интереснейший пласт советской драматургии, театра, сейчас, к сожалению, прошло 100 лет, мы до сих пор не можем понять, как нам относиться к этому важнейшему этапу в развитии страны», - рассказал театральный критик Александр Вислов.

Попыткой переосмыслить прошлое стал самый первый спектакль фестиваля. Второй «Маскерадъ» открылся постановкой «На стыке времен» (16+) по произведениям Евгения Евтушенко в постановке Владимирского академического театра драмы.

«Это история страны, я думаю, что по этим произведениям можно изучать историю», - отметил зритель Сергей Пономарев.

Спектакль в репертуаре с 2015 года. В его основу легли стихи, поэмы, автобиографическая проза выдающегося поэта. Зритель вместе с актерами проживает многие исторические события. Те, что касаются каждого, и те, о которых в советской драматургии было не принято говорить.

История ХХ века от трагедии русской революции и леденящего ужаса Бабьего Яра до великих комсомольских строек и легендарных спортивных побед. Создатели спектакля уверены одна из задач современного театра - популяризация отечественной истории.

«Сегодня надо разговаривать со зрителем, в хорошем смысле, современным языком, не стараться угодить кому-то, а попытаться раскрыть эту историю, как мы понимаем, из хороших литературных источников, и мне кажется, что это у нас получается», - пояснил народный артист России, актер Владимирского академического театра драмы Николай Горохов.

В рамках фестиваля свои постановки представят Саратовский академический театр драмы, Пензенский драматический театр, а также гости из Башкортостана, Перми и Кишинева. Подробный отчет о фестивале зрители телеканала «Экспресс» смогут увидеть в рамках «Театральных дневников» (16+) Павла Прохоренкова.

Культура

просмотров 173

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: