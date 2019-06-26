Пачелмский поджигатель спалил сарай соседа из-за ревности

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26 июня 2019, 12:36Криминал
35-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области осудили за поджог сарая.
Ночью 30 октября мужчина приревновал свою возлюбленную к мужчине, который жил неподалеку, и решил уничтожить его надворную постройку. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что злоумышленник с помощью бутылки с бензином и спичек поджег сарай соперника и убежал.
Таким образом, мужчина причинил ущерб потерпевшему более чем на 14 тысяч рублей.
Во время следствия выяснилось, что сельчанин уже был судим за поджог. Ему назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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