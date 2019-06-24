24 июня 2019, 17:59Общество

Откусили? В селе Лемзяйка женщина купила странное мороженое

Жительница села Лемзяйка Пензенского района поделилась в Сети фотографиями странной покупки.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте».

«Что это такое? Вот такое мороженое купили в магазине», - написала автор поста.

Судя по фото, у стаканчика с пломбиром как будто откусили половину, оставив только верхушку. Пользователи в комментариях предположили, что низ мороженого отломился при упаковке, это можно было заметить при выборе лакомства.

«Как же вы покупали? Видно же, что половина мороженого только в упаковке была. Пакет же полупрозрачный», - написала Любовь.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 118

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ