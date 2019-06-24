Откусили? В селе Лемзяйка женщина купила странное мороженое

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте».

«Что это такое? Вот такое мороженое купили в магазине», - написала автор поста.

Судя по фото, у стаканчика с пломбиром как будто откусили половину, оставив только верхушку. Пользователи в комментариях предположили, что низ мороженого отломился при упаковке, это можно было заметить при выборе лакомства.

«Как же вы покупали? Видно же, что половина мороженого только в упаковке была. Пакет же полупрозрачный», - написала Любовь.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».