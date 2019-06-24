Откусили? В селе Лемзяйка женщина купила странное мороженое

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июня 2019, 17:59Общество
Жительница села Лемзяйка Пензенского района поделилась в Сети фотографиями странной покупки.
Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте».
«Что это такое? Вот такое мороженое купили в магазине», - написала автор поста.
Судя по фото, у стаканчика с пломбиром как будто откусили половину, оставив только верхушку. Пользователи в комментариях предположили, что низ мороженого отломился при упаковке, это можно было заметить при выборе лакомства.
«Как же вы покупали? Видно же, что половина мороженого только в упаковке была. Пакет же полупрозрачный», - написала Любовь.
Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 июня 2019, 19:52348 кузнецких юношей и девушек простились со школой
24 июня 2019, 19:47Житель Владимирской области заложил вещи пензенца в ломбард
24 июня 2019, 19:42Пензенцам планируют восстановить водоснабжение к полуночи
24 июня 2019, 19:37Губернатор ответил на вопросы пензенских студентов
24 июня 2019, 19:33В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС
24 июня 2019, 19:29В Пензе прошел областной чемпионат по рыболовному спорту
24 июня 2019, 19:26Жители Чемодановки организовали народный сход
24 июня 2019, 19:21В Пензе стартовал новый сезон летней школы «TeenГрад»