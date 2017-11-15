Обвиняемого в надругательстве над ребенком нашли мертвым

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15 ноября 2017, 10:08Происшествия
Уроженца села Малая Сердоба Пензенской области, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки, нашли мертвым.
Накануне, 14 ноября, его тело обнаружил местный житель в одном из сараев на окраине села.
«Сейчас назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, судебная генетическая экспертиза (с целью подтверждения принадлежности погибшему мужчине куртки, которую он оставил на месте преступления). Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о розыске подозреваемого в особо тяжком преступлении. До сегодняшнего дня местонахождение 34-летнего мужчины было не установлено, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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