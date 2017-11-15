15 ноября 2017, 10:08Происшествия Обвиняемого в надругательстве над ребенком нашли мертвым Уроженца села Малая Сердоба Пензенской области, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки, нашли мертвым.

Накануне, 14 ноября, его тело обнаружил местный житель в одном из сараев на окраине села.

«Сейчас назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, судебная генетическая экспертиза (с целью подтверждения принадлежности погибшему мужчине куртки, которую он оставил на месте преступления). Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о розыске подозреваемого в особо тяжком преступлении. До сегодняшнего дня местонахождение 34-летнего мужчины было не установлено, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 84

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: