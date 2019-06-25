Неподалеку от Новозападного кладбища загорелся лес

В Пензе примерно в 10 метрах от Новозападного кладбища произошел пожар. Об этом сообщила читательница информагентства.

Пензячка прислала в редакцию фотографии с места происшествия. Девушка рассказала, что лес загорелся примерно в 10.40.

«Пламя быстро распространялось из-за ветра», - добавила пензячка.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что вспыхнула сухая трава на площади 100 квадратных метров. Тушили пожар три человека с помощью одной спецмашины.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».