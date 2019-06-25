Неподалеку от Новозападного кладбища загорелся лес

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 июня 2019, 15:37Происшествия
В Пензе примерно в 10 метрах от Новозападного кладбища произошел пожар. Об этом сообщила читательница информагентства.
Пензячка прислала в редакцию фотографии с места происшествия. Девушка рассказала, что лес загорелся примерно в 10.40.
«Пламя быстро распространялось из-за ветра», - добавила пензячка.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что вспыхнула сухая трава на площади 100 квадратных метров. Тушили пожар три человека с помощью одной спецмашины.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 июня 2019, 19:46В Пензе к сентябрю планируют благоустроить 35 дворов
25 июня 2019, 19:38Губернатор поздравил выпускников пензенского колледжа искусств
25 июня 2019, 19:36Кузнечанка перевела мошенникам почти два миллиона рублей
25 июня 2019, 19:31За первый месяц лета в Кузнецке преобразились 8 дорог
25 июня 2019, 19:28Фельдшер из совхоза им. Калинина уволилась после министерской проверки
25 июня 2019, 19:23Пензенских предпенсионеров обучат востребованным профессиям
25 июня 2019, 19:14Пензенцам рассказали, где построят новый «Кукольный дом»
25 июня 2019, 19:09В Пензе определили самых веселых и находчивых