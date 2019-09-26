Нарастить мышцы не удалось. Зареченец попался на контрабанде

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26 сентября 2019, 14:34Криминал
Жителя города Заречного Пензенской области будут судить за контрабанду сильнодействующего опасного вещества.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в середине февраля мужчина заказал из-за границы 25 граммов вещества, которое запрещено в России. С его помощью он планировал нарастить мышечную массу. Сотрудники УФСБ задержали зареченца на почте.
Мужчину задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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