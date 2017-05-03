03 мая 2017, 19:08Общество На ул. Антонова увеличат проезжую часть до 14 метров В Пензе дорога по улице Антонова станет шире. Об изменении габаритов проезжей части заговорили еще в 2015-ом, когда стало понятно, что двухполосная дорога не справляется с потоком транспорта в интенсивно развивающемся микрорайоне ГПЗ. Второй этап долгосрочного проекта реконструкции обещают завершить в 2017 году.

Спецтехника работает, предупреждающие знаки - на месте. На улице Антонова дорожное движение регулируют вручную. Автомобилистам здесь пока приходится тесниться, расширить проезжую часть планируют к августу.



«Мы производим работы по выравнивающему слою, дальше у нас обустройство дорожного полотна на четыре полосы, далее предполагается пешеходная зона и зеленая зона, освещение, обустройство дорожными знаками и всем дорожным хозяйством данного участка», - рассказала заместитель главы администрации г. Пензы Ирина Ширшина.

Напомним, реализация проекта по обустройству улиц Измайлова и Антонова началась в 2015 году. Поводом стали многочисленные обращения местных жителей, которые просили улучшить дорожную ситуацию в микрорайоне.

Расширение улицы Антонова на участке в 1 километр 100 метров - это второй этап реконструкции. Обойдутся работы в 182 миллионов рублей. После ввода отрезка в эксплуатацию отремонтируют и оставшуюся часть улицы.



Наблюдая за масштабным ремонтом автодороги, жители микрорайона ГПЗ-24 неоднократно обращались в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». В частности, пензецы сообщали о том, что дорога, которая ведет к кадетской школе №70, нуждается в ремонте.

«Ямы объехать невозможно. А это основной выезд для жителей всей улицы Антонова на основную проезжую часть. Прошу сообщить сроки ремонта», - написала жительница Пензы.

Из городской администрации пришел ответ. Ямы заделают при помощи асфальтобетонного гранулята. С ремонтом справились в короткий срок. Однако, как уверены водители, хватит его не надолго.

В мэрии заверили: ямы засыпали на время. Этот участок дороги обещают отремонтировать капитально.



«В последствии этот участок мы включим тоже в этап реконструкции, но это не в этом году, а в следующем периоде», - сказала Ирина Ширшина.



Уже в 2017 году улице Антонова могут присвоить категорию магистральной. Ширина проезжей части увеличится до 14 метров, пешеходных тротуаров — до трех. Выполнение второго этапа реконструкции, по мнению чиновников, позволит в полной мере обеспечить пропускную способность улицы.

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