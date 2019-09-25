На трассе в Пензе опрокинулся грузовик. ФОТО

В Пензе на трассе М-5 «Урал» днем 25 сентября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что грузовик опрокинулся примерно в 14:10 на улице Ульяновской возле кафе.

Судя по фото, грузовик лежит на боку. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и боковой интервал, чтобы избежать аварий. Кроме того, если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».