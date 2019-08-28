28 августа 2019, 15:06Культура

На телеканале «Экспресс» к юбилею Куприна покажут фильм «Тапер»

Редактор авторских и тематических программ пензенского ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков анонсировал показ короткометражного фильма, который сняли по мотивам рассказа Александра Куприна.

«История создания этого фильма сама по себе достойна экранизации. Приятно, что нашелся человек, объединивший вокруг имени писателя-земляка наровчатских школьников-кадетов, пензенских актера, оператора и режиссера, а в итоге родился фильм «Тапер».

И таким человек стал, вы не удивляйтесь, старший инспектор по делам несовершеннолетних Наровчатского района Ольга Анатольевна Речнова. В ее адрес, в адрес всех создателей фильма и всего наровчатского землячества уместно прозвучит цитата Александра Ивановича Куприна из «Гранатового браслета» (12+): «Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете», - сообщил Павел Прохоренков.

Фильм «Тапер» (12+) покажут на телеканале «Экспресс» 7 сентября, начало – в 18:00.

Александр Куприн родился 25 августа 1870 года (по новому стилю – 7 сентября) в уездном городе Наровчате, который сейчас находится на территории Пензенской области. Рассказ «Тапер» он написал в 1900 году, тогда же его опубликовали в газете «Одесские новости». Описанная история, как говорил автор, была основана на реальных событиях. В основе сюжета - история композитора Юрия Азгарова, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/pavel_prohor?w=wall13733228_5769%2Fall

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