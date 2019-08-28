На телеканале «Экспресс» к юбилею Куприна покажут фильм «Тапер»

«История создания этого фильма сама по себе достойна экранизации. Приятно, что нашелся человек, объединивший вокруг имени писателя-земляка наровчатских школьников-кадетов, пензенских актера, оператора и режиссера, а в итоге родился фильм «Тапер».

И таким человек стал, вы не удивляйтесь, старший инспектор по делам несовершеннолетних Наровчатского района Ольга Анатольевна Речнова. В ее адрес, в адрес всех создателей фильма и всего наровчатского землячества уместно прозвучит цитата Александра Ивановича Куприна из «Гранатового браслета» (12+): «Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете», - сообщил Павел Прохоренков.

Фильм «Тапер» (12+) покажут на телеканале «Экспресс» 7 сентября, начало – в 18:00.

Александр Куприн родился 25 августа 1870 года (по новому стилю – 7 сентября) в уездном городе Наровчате, который сейчас находится на территории Пензенской области. Рассказ «Тапер» он написал в 1900 году, тогда же его опубликовали в газете «Одесские новости». Описанная история, как говорил автор, была основана на реальных событиях. В основе сюжета - история композитора Юрия Азгарова, пишет ИА «Пенза-Пресс».