На опасном производстве в Пензе запретили работу башенного крана

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29 августа 2019, 17:59Общество
В Пензе по предписанию суда остановили работу башенного крана на опасном производственном объекте.
По данным пресс-службы регионального управления ФССП, работу башенного крана БКСМ 7-5 Г приставы приостановили до устранения неполадок. Выяснилось, что на нем не происходит автоматическая остановка - неисправен ограничитель механизма передвижения.
Нарушение обнаружили в ходе проверки сотрудниками управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Пензенской области. Владелец грузоподъемной машины должен устранить неполадки в течение 60 дней.
Руководителя организации, на территории которой стоит кран, предупредили о последствиях, которые могут повлечь не исполнение приговора суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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