29 августа 2019, 17:59Общество

На опасном производстве в Пензе запретили работу башенного крана

В Пензе по предписанию суда остановили работу башенного крана на опасном производственном объекте.

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, работу башенного крана БКСМ 7-5 Г приставы приостановили до устранения неполадок. Выяснилось, что на нем не происходит автоматическая остановка - неисправен ограничитель механизма передвижения.

Нарушение обнаружили в ходе проверки сотрудниками управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Пензенской области. Владелец грузоподъемной машины должен устранить неполадки в течение 60 дней.

Руководителя организации, на территории которой стоит кран, предупредили о последствиях, которые могут повлечь не исполнение приговора суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://r58.fssprus.ru/novosti/document27041524/

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