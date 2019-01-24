На магистрали Пензенской области вывели дополнительную спецтехнику

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24 января 2019, 19:49Общество
В Пензе 24 января обильные снежные осадки и ветер заставили вывести на дороги дополнительную снегоуборочную технику не только на улицы Пензы, но и на областные и федеральные магистрали.
Снегоуборочная техника попадается на глаза чаще, чем обычно - из-за непогоды на очистку дороги привлечены резервные силы, в том числе - автогрейдеры, которые способны сдвигать к обочине большие массы снега. Мощность их мотора - свыше 200 лошадиных сил.
«У нас большой участок, всего - 114 километров», - рассказал водитель автогрейдера Андрей Костюхин.
Более мощная техника - грузовик «Урал», оснащенный роторным очистителем, он буквально пожирает образовавшийся на обочинах вал и выбрасывает снег далеко от дороги. В час такая машина способна перекидать до 1000 кубометров снежной массы.
Обильные снегопады провоцируют на трассе автомобильные заторы - на подъемах фурам трудно подниматься вверх. Инспекторы ДПС оперативно сообщают дорожникам, где в данный момент нужнее всего комбинированные машины, посыпающие песок.
В этот день на трассу М5 выехало 65 единиц специализированной техники. Если бы ненастье разыгралось еще сильнее, на помощь подрядным организациям «Автодора» пришлось бы вызывать смежные ведомства.
«Есть соглашение о взаимодействии с исполнительными органами ГИБДД и МЧС. Они всегда помогают, присылают патрульные экипажи, тяжелую технику», - рассказал начальник отдела содержания ФКУ «Поволжуправтодор» Олег Орешкин.
После прекращения осадков работа продолжится до тех пор, пока дороги не будут вновь приведены в нормативное состояние.
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