Молодежная делегация из Пензенской области отправилась на форум в Казань

В Казани стартовал третий всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» (18+). В состав делегации из Пензенской области вошли пять человек - члены молодежного парламента региона. В числе участников - корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Воронова.

В программе - пленарное заседание на тему «Развитие молодых политиков и управленцев в информационной среде», нетворкиг-сессия, модератором которой станет бизнес-тренер и, конечно, без чего МКС нельзя представить: командная работа, в которой можно обменяться опытом и методиками работы в различных ситуациях.

Обучать ребят будут известные в сфере политики спикеры. Они же проведут тренинги по личностному развитию, а также помогут подготовить проекты и презентации.