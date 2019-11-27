Молодежная делегация из Пензенской области отправилась на форум в Казань

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27 ноября 2019, 19:31Общество
В Казани стартовал третий всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» (18+). В состав делегации из Пензенской области вошли пять человек - члены молодежного парламента региона. В числе участников - корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Воронова.
В программе - пленарное заседание на тему «Развитие молодых политиков и управленцев в информационной среде», нетворкиг-сессия, модератором которой станет бизнес-тренер и, конечно, без чего МКС нельзя представить: командная работа, в которой можно обменяться опытом и методиками работы в различных ситуациях.
Обучать ребят будут известные в сфере политики спикеры. Они же проведут тренинги по личностному развитию, а также помогут подготовить проекты и презентации.
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