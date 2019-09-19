Мохнатые подопечные пензенского центра «Питомец» нарисовали картину

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19 сентября 2019, 17:58Общество
Собаки из пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» расписали холст яркими и экспрессивными штрихами. Об этом волонтеры рассказали в своей группе соцсети «ВКонтакте».
«Шедевр создавался в непростых условиях, рисовался лапами, носами и хвостами. Вы только посмотрите на это творение. Какая экспрессия, какой талант, какой задор!» - написали сотрудники фонда.
Волонтеры добавили, что при создании картины ни одна собака не пострадала, кроме того, пушистиков отмыли от краски. Помимо этого, все хвостатые «художники» ищут любящих хозяев.
«Они вырастут средними, очень умными, сообразительными и красивыми собаками. Забирайте скорее дружить и любить», - пояснили работники центра «Питомец».
Сотрудники фонда добавили, что картину выставили на продажу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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