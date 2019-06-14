Мэр поручил департаменту ЖКХ осмотреть все кладбища

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июня 2019, 15:37Общество
На совещании в администрации Пензы чиновники обсудили актуальные вопросы, в том числе - по благоустройству города.
«16 июня православные верующие отмечают Троицу. Накануне пройдет родительская суббота, когда жители традиционно посещают могилы своих близких. Департаменту ЖКХ города сегодня необходимо пройти по всем кладбищам, организовать уборку и вывоз оставшегося мусора с их территорий», – поручил мэр Виктор Кувайцев.
Также собравшиеся обсудили текущую ситуацию по ремонту дворов, дорог. Глава администрации Пензы отметил, что необходимо постоянно следить за качеством выполняемых работ.
Кроме того, в ходе совещания Виктор Кувайцев поднял вопрос организации летнего отдыха детей. На 20 площадках в разных районах города с ребятами занимаются дворовые тренеры. Юные пензенцы играют в футбол, волейбол, баскетбол, а также подвижные игры и «веселые старты». В задачу тренеров входит организация дворовых футбольных команд, среди которых в дальнейшем проводятся районные и городские соревнования по мини-футболу. Работа проводится в рамках реализации проекта «Детский спорт», сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Дети занимаются с удовольствием, все площадки должны быть задействованы», – подчеркнул мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 июня 2019, 19:36Общественники из столицы оценили качество пензенских дорог
14 июня 2019, 19:31Пензенские студенты обсудили с губернатором волнующие их проблемы
14 июня 2019, 19:28На фестиваль «Канитель» в Засечное съехались умельцы со 158 городов
14 июня 2019, 19:23В Пензе стартовал форум, посвященный сохранению христианского наследия
14 июня 2019, 19:19Сотрудникам пензенской ГИМС вручили ведомственные награды
14 июня 2019, 19:16В Пензенской области увеличится производство свинины
14 июня 2019, 19:14Переселение из аварийного жилья обойдется Пензе в 65,6 млн руб
14 июня 2019, 19:09«Кузнецкому музыкальному колледжу» исполнилось 50 лет